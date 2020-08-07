Два футболиста украинского клуба заразились коронавирусом

В луцкой "Волыни" зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Два футболиста луцкой "Волыни" сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 29-го тура Первой лиги против команды "Горняк-Спорт".

Об этом сообщает "ПроФутбол" в Facebook.

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Имена футболистов не называются, но известно, что это вратарь и защитник.

Оба игрока чувствуют себя хорошо и уже находятся на самоизоляции.

У всех остальных игроков "Волыни" тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Стоит отметить, что, согласно регламенту, два положительных теста в команде являются допустимой нормой, а потому матч не был перенесен.

Встреча в итоге завершилась победой "Волыни" со счетом 3:0.

Луцкий клуб перед последним туром занимает в Первой лиге четвертое место и сохраняет шансы на выход в УПЛ. "Горняк-Спорт" располагается на девятой строчке.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Волыни" коронавирусом болел главный тренер команды Андрей Тлумак.

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