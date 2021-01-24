Киевское "Динамо" провело третий матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу в контрольном поединке на сборе в ОАЭ встречалась с национальной сборной Иордании.
Матч завершился со счетом 0:0.
О поединке стороны договорились лишь за два дня до его начала.
У киевлян пропускали игру из-за травм Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Александр Тимчик.
25 января киевляне проведут последнюю тренировку в ОАЭ. После этого отправятся домой в Киев.
"Динамо" - сборная Иордании - 0:0
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Родригес, де Пена, Супряга.
"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Кендзера (Сидклей, 64), Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Ванат, 64), Шапаренко, Буяльский (Леднев, 75), Караваев, Дуэлунд, Беседин.
YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.
Читайте такжеДинамо заинтересовалось полузащитником сборной Швеции
"Динамо": главное
- "Динамо" вышло из отпуска 11 января, а 15 января киевляне отправились в Эмираты. Сбор в ОАЭ продлится до 25 января.
- Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram