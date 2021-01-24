На табло зафиксирована вялая безголевая ничья.

Киевское "Динамо" провело третий матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу в контрольном поединке на сборе в ОАЭ встречалась с национальной сборной Иордании.

Матч завершился со счетом 0:0.

О поединке стороны договорились лишь за два дня до его начала.

У киевлян пропускали игру из-за травм Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Александр Тимчик.

25 января киевляне проведут последнюю тренировку в ОАЭ. После этого отправятся домой в Киев.

"Динамо" - сборная Иордании - 0:0

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Родригес, де Пена, Супряга.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Кендзера (Сидклей, 64), Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Ванат, 64), Шапаренко, Буяльский (Леднев, 75), Караваев, Дуэлунд, Беседин.

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

"Динамо": главное

"Динамо" вышло из отпуска 11 января, а 15 января киевляне отправились в Эмираты. Сбор в ОАЭ продлится до 25 января.

Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Будрин Артем