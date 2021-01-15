Мирча Луческу взял на сборы в ОАЭ 30 игроков.

15 января "Динамо" начинает подготовку к весенней части сезона.

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

В 8:00 делегация столичного гранда взяла курс на Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году были выбраны местом проведения первого учебно-тренировочного сбора.

На сборе в ОАЭ Мирча Луческу рассчитывает на следующих футболистов:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Белуце, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Луческу дает шанс проявить себя на сборах лучшему бомбардиру команды U-21 - Владиславу Ванату. Он забил 11 мячей в 12 матчах первой половины сезона. Травмированные Бурда, Русин и Костевич не полетели вместе с командой. Они будут тренироваться в Киеве по индивидуальной программе. Сбор в Объединенных Арабских Эмиратах продлится с 15 по 25 января.

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Автор: Budrin Artem