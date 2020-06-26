Быстрее всех: Ливерпуль установил рекорд в АПЛ

"Ливерпуль" оформил самое быстрое чемпионство в истории английского первенства.

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, завоевав золотые медали за семь туров до финиша турнира.

"Красные" оформили самое быстрое чемпионство в истории - ранее никому не удавалось выиграть титул после 31 тура и за семь туров до финиша.

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"Ливерпуль" побил рекорд трех клубов, которым удавалось выиграть чемпионат Англии за пять туров до финиша. "Манчестер Юнайтед" делал это в сезонах 1907/08 и 2000/01, "Эвертон" - в сезоне 1984/1985, а "Манчестер Сити" - в сезоне 2017/2018.

Напомним, после 31 тура "Ливерпуль" оторвался от ближайшего преследователя "Ман Сити" на 23 очка.

"Красные" лишь трижды в этом чемпионате потеряли очки (две ничьи и одно поражение).

Мерсисайдцы завоевали свой девятнадцатый титул чемпиона Англии.

Как сообщал УНИАН, "Ливерпуль" стал чемпионом после того, как "Ман Сити" проиграл в матче против "Челси".

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