Выход Зинченко не помог: как Ман Сити проиграл Челси и сложил чемпионские полномочия (видео)

Экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо получил красную карточку, а Виллиан реализовал пенальти.

"Манчестер Сити" сложил полномочия действующего чемпиона Англии, проиграв "Челси" в 31-м туре АПЛ.

В первом тайме "Челси" удалось выйти вперед после грубой ошибки конкурента Александра Зинченко за место в стартовом составе "Ман Сити" Бенджамена Менди. Кристиан Пулишич подхватил мяч, вышел один на один и переиграл вратаря.

Кевин де Брюйне после перерыва сравнял счет ударом со штрафного. Однако на 78-й минуте "горожане" остались в меньшинстве - Фернандиньо рукой отбил мяч, который летел в ворота.

Читайте такжеЛиверпуль впервые за 30 лет стал чемпионом Англии (видео)

Экс-игрок "Шахтера" получил прямую красную карточку, а другой экс-"горняк" Виллиан реализовал пенальти.

Что касается Зинченко, то он вышел на замену на 60-й минуте.

"Манчестер Сити" за семь туров до финиша АПЛ отстал от "Ливерпуля" на 23 очка и потерял теоретические шансы в борьбе за трофей.

"Челси" (54 очка) располагается на четвертой позиции.

"Челси" - "Манчестер Сити" - 2:1

Голы: Пулишич, 36, Виллиан, 78 (пенальти) - де Брюйне, 55

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Баркли (Ковачич, 74), Канте, Маунт (Педро, 90+1), Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90+1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 60), Гюндоган, Родри (Д. Силва, 56), Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Б. Силва (Габриэль Жезус, 54)

Предупреждения: Алонсо - де Брюйне

Удаление: Фернандиньо, 77

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре АПЛ "Ман Сити" с Зинченко в составе одержал разгромную победу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram