Киевлян ждет сражение в гостях у соперника.

Киевское "Динамо" 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Бельгии сыграет с "Брюгге".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге - Динамо.

Брюгге - Динамо: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Первая встреча команд в Киеве завершилась вничью - 1:1. Теперь "Динамо" ждет сражение, в котором киевлянам предстоит отдать все силы - бесславный вылет из Лиги Европы на столь раннем этапе вряд ли входил в планы Мирчи Луческу.

Чтобы пройти дальше, "Динамо" нужно обязательно забивать. Киевлян устроит либо победа в гостях, либо ничья со счетом 1:1 (переведет игру в овертайм), 2:2 или выше ("Динамо" проходит дальше).

Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров

"Брюгге"

В матче против "Динамо" "Брюгге" не удалось победить впервые за 11 игр во всех турнирах.

Между матчами Лиги Европы "Брюгге" удалось вновь выиграть - в чемпионате Бельгии со счетом 3:0 был разгромлен "Левен". В своем национальном чемпионате "Брюгге" лидирует, опережая ближайшего преследователя "Антверпен" на 15 очков и при этом имея матч в запасе.

Бельгийский клуб перед ответной игрой с "Динамо" оказался в непростой ситуации - еще два игрока команды (основной голкипер Симон Миньоле и нападающий Шарль Де Кетеларе) сдали положительные тесты на коронавирус.

"Динамо"

Команда Мирчи Луческу после возобновления сезона пока что выглядит не лучшим образом. Киевляне в трех матчах выиграли лишь раз - у "Олимпика" со счетом 3:1. Команда тяжеловато входит в сезон, но, возможно, стоит сделать скидку и на непростые погодные условия.

Между матчами против "Брюгге" "Динамо" сыграло вничью с "Десной" - 1:1. Причем спастись от поражения удалось лишь в конце встречи благодаря голу с пенальти в исполнении Виктора Цыганкова.

Эта ничья сократила преимущество "Динамо" над ближайшим конкурентом "Шахтером" в УПЛ до 1 очка.

Отметим, что после ничейного результата на своем поле "Динамо" проходило дальше в плей-офф еврокубков только в трех случаях из восемнадцати.

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Брюгге" я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то определенно будут иметь еще больше мотивации, энтузиазма и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, как по мне, будет даже выше, чем у основных футболистов".

Ассистент главного тренера Брюгге Рик де Мил:

"Игра от обороны? Мы будем играть так, как всегда играет "Брюгге". Нам просто нужно сыграть матч по-своему, как мы это продемонстрировали в Киеве и в игре против Левена".

Кто не сыграет?

У "Брюгге" матч пропустят Ноа Ланг, Симон Миньоле, Шарль Де Кетеларе, Матс Ритс, Ханс Ванакен, Матей Митрович и Стефано Денсвил. У "Динамо" в лазарете находятся Беньямин Вербич, Никита Бурда, Тудор Белуце и Владимир Костевич.

Ориентировочные составы

"Брюгге": Хорват, Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь, Вормер, Баланта, Окереке, Дирар, Ланг, Дост

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Беседин

Арбитр

Главным арбитром этого матча назначен Срджан Йованович из Сербии.

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Автор: Антон Дударь