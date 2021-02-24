Виталий Буяльский забил гол в первом матче / фото REUTERS
Киевское "Динамо" 25 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Брюгге - Динамо.
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Брюгге - Динамо: где смотреть матч
Прямую трансляцию дуэли бельгийского и украинского клубов можно будет посмотреть в эфире канала "Футбол 2".
Также просмотр матча будет доступен на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
Брюгге - Динамо: перед матчем
- В первой встрече команд 18 февраля "Динамо" вело благодаря голу Виталия Буяльского, но упустило преимущество.
- Мирча Луческу выразил уверенность, что в ответном матче "Динамо" будет лучшим.
- Между матчами ЛЕ "Динамо" в УПЛ спаслось от поражения в матче против "Десны" (1:1), а "Брюгге" в чемпионате Бельгии разгромил "Левен" (3:0).
- "Брюгге" и "Динамо" рассудят сербские арбитры. Главным судьей назначен Срджан Йованович.
- "Шахтер" перед игрой пожелал "Динамо" победить "Брюгге", а киевляне ответили "горнякам".
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