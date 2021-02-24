Виталий Буяльский забил гол в первом матче / фото REUTERS

Киевское "Динамо" 25 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Брюгге - Динамо.

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Брюгге - Динамо: где смотреть матч

Прямую трансляцию дуэли бельгийского и украинского клубов можно будет посмотреть в эфире канала "Футбол 2".

Также просмотр матча будет доступен на медиасервисе MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

Брюгге - Динамо: перед матчем

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Автор: Антон Дударь