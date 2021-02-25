25 февраля в Бельгии пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге - Динамо.
Брюгге - Динамо: где смотреть матч
Начало встречи - в 22.00.
Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад в Киеве, завершилась вничью - 1:1. На гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили точным ударом Брэндона Мехеле.
Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров
Напомним, и "Динамо", и "Брюгге" оказались в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов.
Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
Брюгге - Динамо
Онлайн-трансляция матча
Защитник "Динамо" Томаш Кендзера:
"Мы должны демонстрировать хороший футбол и стараться выигрывать на любом газоне. Действительно, на стадионе "Брюгге" очень хорошее поле, намного лучше того, которое было в нашем матче с "Десной".
Полузащитник "Брюгге" Рууд Вормер:
"У нас все будет хорошо. Мы уже показали в Киеве, что командными действиями можем многого добиться. Знаю, что наша команда достаточно сильна, даже без заболевших игроков".
Заявка "Динамо" на матч.
Текущая форма команд:
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