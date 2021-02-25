"Динамо" попытается пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

25 февраля в Бельгии пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге - Динамо.

Брюгге - Динамо: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад в Киеве, завершилась вничью - 1:1. На гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили точным ударом Брэндона Мехеле.

Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров

Напомним, и "Динамо", и "Брюгге" оказались в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов.

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

Брюгге - Динамо

Онлайн-трансляция матча

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера:

"Мы должны демонстрировать хороший футбол и стараться выигрывать на любом газоне. Действительно, на стадионе "Брюгге" очень хорошее поле, намного лучше того, которое было в нашем матче с "Десной".

Полузащитник "Брюгге" Рууд Вормер:

"У нас все будет хорошо. Мы уже показали в Киеве, что командными действиями можем многого добиться. Знаю, что наша команда достаточно сильна, даже без заболевших игроков".

Заявка "Динамо" на матч.

Текущая форма команд:

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Автор: Антон Дударь