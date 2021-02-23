Киевляне попытаются пройти в следующий этап турнира в выездном матче.

25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" в Бельгии сыграет против местного "Брюгге".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Брюгге - Динамо.

"Динамо", по мнению букмекеров, является аутсайдером поединка.

Так, на победу киевлян в гостях можно поставить с коэффициентом 3,65, тогда как на победу хозяев поля - 2,10, а на ничью - 3,55.

Результат первого матча (1:1) дает преимущество "Брюгге", ведь "Динамо" обязательно нужно забивать в гостях. А потому бельгийский клуб является фаворитом на проход в 1/8 финала. Коэффициент на это - 1,53, тогда как на проход "Динамо" - 2,60.

"Брюгге" - "Динамо": перед матчем

В первой встрече команд 18 марта "Динамо" вело благодаря голу Виталия Буяльского, но упустило преимущество.

Мирча Луческу выразил уверенность, что в ответном матче "Динамо" будет лучшим.

Между матчами ЛЕ "Динамо" в УПЛ спаслось от поражения в матче против "Десны" (1:1), а "Брюгге" в чемпионате Бельгии разгромил "Левен" (3:0).

"Брюгге" и "Динамо" рассудят сербские арбитры. Главным судьей назначен Срджан Йованович.

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Автор: Антон Дударь