Анатолий Трубин в двух матчах против "Интера" сохранил свои ворота сухими.

Лидер чемпионата Италии "Интер" проявляет интерес к вратарю "Шахтера" Анатолию Трубину.

Об этом сообщает Calciomerato.

Итальянский клуб планирует подготовить замену для своего основного вратаря - 36-летнего Самира Хандановича - прежде чем в этом возникнет острая необходимость.

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Источник отмечает, что кандидатура Трубина нравится руководству "Интера". В матчах Лиги чемпионов против итальянского клуба украинский голкипер сполна продемонстрировал свой потенциал.

Однако Трубин является не первым кандидатом в списке на усиление вратарской позиции в "Интере". Фаворит - 26-летний голкипер "Удинезе" Хуан Муссо. Правда, "Интер" может оттолкнуть цена на вратаря - 30 миллионов евро.

Анатолий Трубин: прогресс в "Шахтере"

19-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".

На данный момент голкипер провел за "горняков" 21 матч. В сезоне 2020-2021 он стал основным вратарем команды.

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021 Трубин трижды сумел сохранить свои ворота сухими. По итогам матча с "Реалом" он был включен в символическую сборную недели в ЛЧ.

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Автор: Антон Дударь