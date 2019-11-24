Карпаты - Олимпик: видеообзор матча Премьер-лиги

Команды проводили поединок во Львове.

24 ноября львовские "Карпаты" принимали на стадионе "Украина" донецкий "Олимпик" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 15-й тур

"Карпаты" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Назарина, 9 - Цымбалюк, 26, Шахаб, 45+2

"Карпаты": Артым, Мартинс, Веремиенко, Вакуленко (Якимец, 59), Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде (Войкович, 68), Лях (Гуцуляк, 46)

"Олимпик": Крынский, Ксенз (Завийский, 64), Гришко, Зотько (Лукьянчук, 46), Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич (Тейшейра, 45+1), Балашов, Шахаб

Предупреждения: Дубинчак - Зотько, Снурницын, Лукьянчук, Тейшейра

Обзор матча

Полное видео матча

"Карпаты" под руководством Романа Санжара переживают кризис и не могут победить еще с сентября. Тем не менее, в последних матчах команда добыла две ничьи на выезде - против "Динамо" и "Мариуполя". Оба раза голы гости забивали в самой концовке.

Львовяне занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от "Колоса" на три пункта.

"Олимпик" преобразился после назначения на пост главного тренера Висенте Гомеса. Дончане в последних четырех поединках трижды побеждали и однажды сыграли вничью. В настоящий момент "Олимпик" идет восьмым, набрав 15 очков.