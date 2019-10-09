Усталость взяла свое: Украина проиграла в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу (видео)

Украинцы пропустили три мяча от венгров.

Сборная Украины потерпела поражение от команды Венгрии в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии.

Украинцы, которые из-за проблем с визами, выступают не в оптимальном составе (в заявке только одиннадцать футболистов), пропустили три мяча - 0:3.

Полная запись поединка доступна на YouTube-канале Football Hub.

На групповом этапе украинцы обыграли Ливан (3:0) и разгромили Нигерию (8:2), но уступили Румынии (1:3).

Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала украинцы легко обыграли Гану.