Усталость взяла свое: Украина проиграла в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу (видео)
12:26, 09 октября 2019Футбол
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Украинцы пропустили три мяча от венгров.
Украинцы пропустили три мяча / фото: facebook.com/ukraineminifootball
Сборная Украины потерпела поражение от команды Венгрии в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии.
Украинцы, которые из-за проблем с визами, выступают не в оптимальном составе (в заявке только одиннадцать футболистов), пропустили три мяча - 0:3.
Полная запись поединка доступна на YouTube-канале Football Hub.
На групповом этапе украинцы обыграли Ливан (3:0) и разгромили Нигерию (8:2), но уступили Румынии (1:3).
Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала украинцы легко обыграли Гану.
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