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Усталость взяла свое: Украина проиграла в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу (видео)

12:26, 09 октября 2019
Футбол
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Украинцы пропустили три мяча / фото: facebook.com/ukraineminifootball

Украинцы, которые из-за проблем с визами, выступают не в оптимальном составе (в заявке только одиннадцать футболистов), пропустили три мяча - 0:3.

Полная запись поединка доступна на YouTube-канале Football Hub.

На групповом этапе украинцы обыграли Ливан (3:0) и разгромили Нигерию (8:2), но уступили Румынии (1:3).

Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала украинцы легко обыграли Гану.

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Теги: #чемпионат мира#Сборная Украины по мини-футболу