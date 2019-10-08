Сборная Украины разгромила Гану и вышла в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу (видео)

Украинцы уверенно прошли африканцев.

Сборная Украины одержала разгромную победу над сборной Ганы в матче 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии.

Украинцы, которые из-за проблем с визами, выступают не в оптимальном составе (в заявке только одиннадцать футболистов), забили соперникам восемь мячей - 8:0.

В составе Украины забивали Цой, Харченко (2), Андриенко, Хомин (3) и Заец.

Полная запись поединка доступна на YouTube-канале Football Hub.

В 1/4 финала украинцы встретятся с Венгрией, которая сумела разгромить Колумбию - 22:0.

Как сообщал УНИАН, на групповом этапе украинцы легко обыграли Нигерию.