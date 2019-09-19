"Эмоции не передать словами": Зинченко признался, что мечтал сыграть против Шахтера

Украинец похвалил дончан, несмотря на крупное поражение.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после победы над донецким "Шахтером" (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Украинец дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 2".

Читайте такжеБез шансов: Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с поражения от Ман Сити

"Эмоции от того, что сыграл в Украине, не передать словами. Давно мечтал сыграть против "Шахтера" здесь, еще с тех пор, как ушел из команды. Всегда относился с любовью и уважением к этому клубу. Никогда не возникнет плохой мысли о "Шахтере".

Было приятно играть против футболистов, с которыми выступаю в сборной Украины. Хорошо, что победили", - подчеркнул Александр.

При этом Зинченко отметил, что поединок был не самым простым:

"Нам нисколько не было легко. Каждый игрок "Сити" понимал, насколько "Шахтер" хорошая команда. В первом тайме они перехватили инициативу, контролировали мяч и игру. Пеп Гвардиола в перерыве сказал, чтобы мы не думали, что делаем что-то не так, что это просто "Шахтер" - очень квалифицированная команда".

Следующий матч в группе С дончане проведут против "Аталанты" на выезде 1 октября. "Горожане" в этот же день встретятся с загребским "Динамо".

УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Шахтера" раскритиковал защиту после поражения от "Ман Сити".