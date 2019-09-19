Главный тренер Шахтера раскритиковал защиту после поражения от Ман Сити

Луиш Каштру отметил, что игр такого уровня в УПЛ не бывает.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал домашнее поражение от "Манчестер Сити" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 2".

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"Понимали, насколько сложно будет играть с "Ман Сити". Нашей целью было не позволять развивать сопернику атаки в центре, оставляли им свободные фланги. Хотели проводить быстро свои атаки. После 0:1 Мораес мог забивать. Во втором тайме снова был у него момент.

Совершили технические ошибки, особенно в моменте с третьим голом. В обороне надо быть лучше, строже. Такие моменты не случаются в УПЛ. Сегодня один заслуженный победитель - "Ман Сити", - констатировал тренер.

При этом Каштру нашел повод похвалить игроков:

"Из позитива я бы отметил большую отдачу игроков, два момента в первом тайме, и еще один во втором. Эти моменты очень хорошо были разыграны. Мы показали неплохую картинку команды, несмотря на 0:3.

Расстроили болельщиков. Хотели добиться хотя бы ничьей, но были малоэффективны".

Следующий матч в группе С дончане проведут против "Аталанты" на выезде 1 октября.

УНИАН ранее опубликовал все результаты игрового дня Лиги чемпионов 18 сентября.