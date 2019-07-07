Безработный Моуриньо отказался от невероятных денег в Китае: названа сумма

Португальский тренер отклонил предложение "Гуанчжоу Эвергранд".

Стало известно, какую зарплату предлагал португальскому тренеру Жозе Моуриньо китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд".

Об этом сообщает Sky Sports.

"Гуанчжоу Эвергранд" готов был платить Моуриньо около 31 миллиона евро в год без учета бонусов, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым тренером в мире.

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Общая сумма, которую Моуриньо мог бы заработать по контракту с китайским клубом, составляет 100 миллионов евро.

По данным британских СМИ, именитый португальский специалист отказался от работы в Китае по семейным обстоятельствам.

Отмечается, что 56-летний Моуриньо хочет продолжить карьеру в Европе.

Напомним, португалец остается без работы с декабря после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал УНИАН, ранее в Китай уехал известный испанский тренер Рафаэль Бенитес.