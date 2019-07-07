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Безработный Моуриньо отказался от невероятных денег в Китае: названа сумма

16:02, 07 июля 2019
Футбол
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Жозе Моуриньо / REUTERS

Об этом сообщает Sky Sports.

"Гуанчжоу Эвергранд" готов был платить Моуриньо около 31 миллиона евро в год без учета бонусов, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым тренером в мире.

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Общая сумма, которую Моуриньо мог бы заработать по контракту с китайским клубом, составляет 100 миллионов евро.

По данным британских СМИ, именитый португальский специалист отказался от работы в Китае по семейным обстоятельствам.

Отмечается, что 56-летний Моуриньо хочет продолжить карьеру в Европе.

Напомним, португалец остается без работы с декабря после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал УНИАН, ранее в Китай уехал известный испанский тренер Рафаэль Бенитес.

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Теги: #Жозе Моуриньо