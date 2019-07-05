Один из лучших футбольных тренеров мира может продолжить карьеру в Китае

Жозе Моуриньо ведет переговоры с китайским топ-клубом.

Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае.

Об этом сообщает The Telegraph.

Источник отмечает, что Моуриньо провел переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, который владеет клубом "Гуанчжоу Эвергранд".

При этом речь шла не только о том, чтобы Моуриньо возглавил "Гуанчжоу", но и о возможной работе португальца еще и со сборной Китая.

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Именитый португальский специалист заинтересован в том, чтобы помочь развитию лиги, а также китайской сборной.

Отметим, что на данный момент "Гуанчжоу Эвергранд" возглавляет обладатель "Золотого мяча-2006" Фабио Каннаваро, а сборную Китая - чемпион мира-2006 Марчелло Липпи.

Сам Моуриньо ранее также не исключил своего возможного возвращения в чемпионат Италии.

Напомним, португалец остается безработным с декабря после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал УНИАН, ранее в Китай уехал известный испанский тренер Рафаэль Бенитес.