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Один из лучших футбольных тренеров мира может продолжить карьеру в Китае

21:36, 05 июля 2019
Футбол
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Жозе Моуриньо встретился с Ху Цзяинем / фото: telegraph.co.uk

Об этом сообщает The Telegraph.

Источник отмечает, что Моуриньо провел переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, который владеет клубом "Гуанчжоу Эвергранд". 

При этом речь шла не только о том, чтобы Моуриньо возглавил "Гуанчжоу", но и о возможной работе португальца еще и со сборной Китая.

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Именитый португальский специалист заинтересован в том, чтобы помочь развитию лиги, а также китайской сборной.

Отметим, что на данный момент "Гуанчжоу Эвергранд" возглавляет обладатель "Золотого мяча-2006" Фабио Каннаваро, а сборную Китая - чемпион мира-2006 Марчелло Липпи.

Сам Моуриньо ранее также не исключил своего возможного возвращения в чемпионат Италии.

Напомним, португалец остается безработным с декабря после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал УНИАН, ранее в Китай уехал известный испанский тренер Рафаэль Бенитес.

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Теги: #Жозе Моуриньо