Альтернативой стал Ракицкий: Динамо отказалось продавать защитника в Зенит

У киевлян было предложение по легионеру.

У киевского "Динамо" зимой было предложение от российского "Зенита" о трансфере центрального защитника Тамаша Кадара.

Об этом сообщил ведущий телеканала «2+2» Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub.

"За Кадара заплатили деньги, у него очень хороший контракт. Его надо просто продавать и ставить Попова. Это нужно было делать еще зимой, когда было предложение.

Перед тем как купить Ракицкого, у «Динамо» было приглашение по Кадару. За него давали 8 миллионов евро, но Хацкевич настоял на том, чтобы он остался в «Динамо», поскольку были проблемы с центральными защитниками", - отметил Цыганык.

Стоит отметить, что "Зенит" в итоге договорился о трансфере защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" объявил о рекордном трансфере в истории клуба.