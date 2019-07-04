Альтернативой стал Ракицкий: Динамо отказалось продавать защитника в Зенит
10:37, 04 июля 2019Футбол
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У киевлян было предложение по легионеру.
Динамо не отпустило Кадара в Россию / фото: ФК Динамо
У киевского "Динамо" зимой было предложение от российского "Зенита" о трансфере центрального защитника Тамаша Кадара.
Об этом сообщил ведущий телеканала «2+2» Игорь Цыганык на YouTube-канале Football Hub.
"За Кадара заплатили деньги, у него очень хороший контракт. Его надо просто продавать и ставить Попова. Это нужно было делать еще зимой, когда было предложение.
Перед тем как купить Ракицкого, у «Динамо» было приглашение по Кадару. За него давали 8 миллионов евро, но Хацкевич настоял на том, чтобы он остался в «Динамо», поскольку были проблемы с центральными защитниками", - отметил Цыганык.
Стоит отметить, что "Зенит" в итоге договорился о трансфере защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.
Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" объявил о рекордном трансфере в истории клуба.
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