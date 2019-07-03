Атлетико объявил о рекордном трансфере в истории клуба (фото)
Атакующий полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш перешел в мадридский "Атлетико".
Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба, опубликовав в Twitter-аккаунте фото новичка.
📝 | Acuerdo con el @SLBenfica para el traspaso de @joaofelix70.— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.
🇵🇹 El delantero portugués ha firmado con nuestro club para las próximas 7 temporadas 🙌
🔴⚪ ¡Bienvenido a la familia rojiblanca! 🔴⚪
👉 https://t.co/bRENzFAyQB#AúpaAtleti#PuroTalento#BienvenidoJoãoFélixpic.twitter.com/NsAWSxoxlP
Испанцы активировали пункт выкупа в контракте 19-летнего игрока и заплатили за него 126 миллионов евро. Платеж будет совершен двумя траншами - 30 и 96 миллионов. При этом шесть миллионов из этой суммы уйдут на расходы по оформлению сделки.
Этот трансфер стал самым дорогим в истории "Атлетико" и четвертым - в истории футбола.
В минувшем сезоне Жоау Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Таланта называют новым Криштиану Роналду.
Ранее УНИАН сообщал, что финалист Лиги чемпионов оформил трансфер за рекордную для клуба сумму.