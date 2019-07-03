Атлетико объявил о рекордном трансфере в истории клуба (фото)

Команду пополнил Жоау Фелиш.

Атакующий полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш перешел в мадридский "Атлетико".

Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба, опубликовав в Twitter-аккаунте фото новичка.

Испанцы активировали пункт выкупа в контракте 19-летнего игрока и заплатили за него 126 миллионов евро. Платеж будет совершен двумя траншами - 30 и 96 миллионов. При этом шесть миллионов из этой суммы уйдут на расходы по оформлению сделки.

Этот трансфер стал самым дорогим в истории "Атлетико" и четвертым - в истории футбола.

В минувшем сезоне Жоау Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Таланта называют новым Криштиану Роналду.

Ранее УНИАН сообщал, что финалист Лиги чемпионов оформил трансфер за рекордную для клуба сумму.