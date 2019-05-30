Победа Челси в Лиге Европы изменила расклад для Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Киевляне начнут свой турнирный путь с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Победа "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы внесла изменения в расклад для "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает сайт "Динамомания".

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Теперь возможными соперникам киевлян в 3-м квалификационном раунде турнира будут бельгийский "Брюгге", турецкий "Истанбул" или австрийский ЛАСК.

В случае выхода "Динамо" в 4-й раунд отбора ЛЧ киевлянам выпадет, скорее всего, либо "Базель", либо "Олимпиакос", который "бело-синие" уже проходили в 1/16 финала Лиги Европы нынешнего сезона.

Как сообщал УНИАН, президент "Динамо" Игорь Суркис сделал заявление по возможному трансферу Цыганкова.