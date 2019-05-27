"На нас никто не выходил": Суркис сделал заявление по возможному трансферу Цыганкова

Президент "Динамо" заявил, что "Наполи" не делало предложение по трансферу полузащитника.

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о предложении "Наполи" по трансферу лидера киевлян Виктора Цыганкова.

Об этом Суркис сказал в эфире программы "Профутбол".

"Это вранье. Никто на нас не выходил, никто с нами не разговаривал. Я считаю Цыганкова основополагающим игроком нашей команды, вокруг него строится игра, поэтому он должен еще какое-то время поиграть в "Динамо". Всему свое время. Он уйдет, но пока на нас не выходил ни один клуб", - сказал Суркис.

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"Сумма в 18 миллионов кем-то придумана. Я понимаю, если бы пришла бумага с предложением о трансфере, тогда бы мы или смеялись, или плакали. Но этой бумаги не было, так что говорить и фантазировать не о чем", - добавил президент "Динамо".

Напомним, СМИ сообщали о том, что Суркис отклонил предложение "Наполи" в размере 18 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, ранее Игорь Суркис также заявил, что не ведет переговоры о назначении нового главного тренера.