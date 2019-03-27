Бавария оформила самый дорогой трансфер в истории немецкого футбола

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандес перешел в мюнхенскую команду за 80 миллионов евро.

«Бавария» объявила о трансфере 24-летнего французского защитника Люки Эрнандеса. Игрок мадридского «Атлетико» подписал с мюнхенским клубом 5-летнее соглашение.

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

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Контракт вступит в силу 1 июля 2019 года. За трансфер француза немецкий гранд заплатил 80 миллионов евро: Люка стал одним из самых дорогих защитников в истории футбола.

Летом прошлого года Эрнандес в составе сборной Франции стал чемпионом мира. Другой крайний защитник французов – Бенжамен Павар – также станет игроком «Баварии» по окончании сезона-2018/19.

Ранее стало известно, что Эрнандес будет получать в «Баварии» около 13 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Кроме того, трансфер Эрнандеса стал рекордным для «Баварии» и Германии. В 2017 году мюнхенцы приобрели хавбека «Лиона» Корентена Толиссо за 41,5 миллиона евро.