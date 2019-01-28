Карпаты пополнили свой состав экс-игроком Барселоны

«Карпаты» и испанская «Гранада» договорились о годовой аренде с правом выкупа

Львовские «Карпаты» пополнили свой состав 20-летним защитником Мартином Хонглой из команды-лидера второго дивизиона чемпионата Испании Сегунды.

«Карпаты» и испанская «Гранада» договорились о годовой аренде с правом выкупа, сообщает информационный центр ФК «Карпаты».

Камерунец уже находится в стане «львов» в Турции. Дебютировать за новую команду игрок сможет уже сегодня, в матче против казахского «Тараза».

Мартин Хонгла родился 16 марта 1998 года в столице Камеруна, городе Яунде.

Начинал заниматься футболом в родном городе в Академии Блеза Нкуфо. В 2016-м переехал в Европу, где подписал контракт с испанской «Гранадой».

В январе 2017-го дебютировал в Ла Лиге в матче против «Вильярреала». Через год отправился в аренду в Каталонию, где выступал за «Барселону-Б».

Провел несколько товарищеских поединков за главную команду «Барселоны», в частности в Кубке Каталонии.

Может закрыть сразу три позиции – центрального защитника, опорного хавбека и латераля.