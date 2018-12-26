Ливерпуль разгромил Ньюкасл и закончил первый круг АПЛ без поражений

"Красные" опережают главного конкурента - "Манчестер Сити" - на 7 очков.

В Англии завершился матч 19-го тура чемпионата АПЛ, в котором лидер первенства "Ливерпуль" разгромил на своем поле "Ньюкасл" со счетом 4:0.

Первый мяч был забит на 11-й минуте - Деян Ловрен после розыгрыша углового мощным ударом пробил под перекладину и открыл счет.

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Еще три гола "Ливерпуль" забил после перерыва. Сначала Мохамед Салах реализовал пенальти, который сам и заработал. На 80-й минуте Шакири замкнул прострел Александр-Арнолда. Точку в матче поставил Фабиньо, замкнувший подачу с углового на 85-й минуте.

Победа позволила "Ливерпулю" завершить первый круг без поражений в чемпионате Англии. А после очередной осечки "Ман Сити" - на этот раз в матче с "Лестером" (1:2) - преимущество "Красных" над "горожанами" возросло до 7 очков. На втором месте -"Тоттенхэм" (45 очков), который сегодня не оставил шансов "Борнмуту" (5:0).