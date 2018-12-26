Манчестер Сити потерпел третье поражение в четырех последних турах АПЛ

На этот раз "горожане" уступили "Лестеру".

Английский "Манчестер Сити" потерпел второе поражение подряд в чемпионате АПЛ. В рамках 19-го тура действующий чемпион играл на выезде против "Лестера". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счет на 14-й минуте встречи. Через пять минут ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Лестера» Марк Олбрайтон. Победный гол на свой счёт за 10 минут до конца игры записал защитник хозяев Рикарду. Итог игры - 2:1.

Стоит добавить, что украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.

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Таким образом, «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд в АПЛ. Напомним, в прошлом туре подопечные Хосепа Гвардиолы уступили "Кристал Пэлас" - 2:3. Если взять последние четыре тура, то это уже третье поражение "Ман Сити". Команда потеряла лидерство в АПЛ и теперь отстает от "Ливерпуля" на 7 очков.

"Лестер" набрал 28 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (44) сместился на третье место в таблице АПЛ.