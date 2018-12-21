Гендиректор Арсенала рассказал о зарплате экс-тренера итальянца Раванелли и игроков

В клубе Премьер-лиги достаточно скромные финансовые затраты.

Генеральный директор футбольного клуба Арсенал (Киев) Александр Москаленко откровенно рассказал о зарплатах в клубе.

Так, например, известный в прошлом футболист а ныне тренер Фабрицио Раванелли получал зарплату в размере 10 тысяч долларов в месяц, сообщает FootballHub.

"Для него это мелочь, он приехал не за деньгами и никогда про деньги не спрашивал", - говорит генеральный директор клуба.

"Минимальная зарплата у игрока «Арсенала» – 30 тысяч гривен, максимальная – 112 тысяч", – добавляет Москаленко.

Киевский "Арсенла" идет на последнем 12-м месте в турнирной таблице УПЛ. На счету команды всего 8 очков - 2 победы и 2 ничьи при 14 поражениях.