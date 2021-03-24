Эвандер Холифилд / фото instagram.evanderholyfield
Легендарный Майк Тайсон заявил, что уже все готово к его выставочному бою против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда.
Об этом стало известно из прямой трансляции в Іnstagram Haute Living.
В прямом эфире Тайсон сообщил, что уже этой весной состоится бой против Эвандера Холифилда. Датой названо 29 мая, а место поединка, скорее всего, станет Майами.
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Бой Тайсон - Холифилд: главное
- Стало известно, сколько две легенды могут заработать за свой бой.
- Известно, что украинец Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг.
- Тайсон уже провел свой первый бой после возвращения - поединок против Роя Джонса-младшего завершился вничью.
- На профи-ринге Тайсон и Холифилд встречались дважды - в 1996 году Эвандер выиграл техническим нокаутом в 11 раунде. А в 1997-м Тайсон был дисквалифицирован после того, как укусил Холифилда за ухо.
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