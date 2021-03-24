Вероятно, бой состоится на территории США.

Легендарный Майк Тайсон заявил, что уже все готово к его выставочному бою против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда.

Об этом стало известно из прямой трансляции в Іnstagram Haute Living.

В прямом эфире Тайсон сообщил, что уже этой весной состоится бой против Эвандера Холифилда. Датой названо 29 мая, а место поединка, скорее всего, станет Майами.

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Автор: Будрин Артем