Девушка по прозвищу "Блондинка-Бомбардировщик" снова устроила шоу на взвешивании.

Известная австралийская боксерша Эбани Бриджес, более известная прозвищем "Блондинка-Бомбардировщик", появилась на взвешивании в ярком нижнем белье.

Это не первое ее появление в подобном образе, ведь раньше она уже подтверждала статус королевы взвешиваний.

10 апреля 33-летняя австралийка выйдет в ринг против Шеннон Кортни.

"Я нравлюсь публике. Я люблю понтоваться на взвешивании. 90% поклонников бокса - мужчины, так почему бы не сыграть на этом? Почему бы и не гордиться своим телом, которому я посвятила 10 лет занятиям бодибилдингом. Мне не 21 и не 22 года, поэтому моя карьера будет короткой. Но приятной. Я хочу, чтобы меня запомнили как народного чемпиона - как Артуро Гатти или Микки Уорда", - признается зажигательная блондинка.

Эбани росла в пригороде Сиднея, с детства увлекалась каратэ и футболом. В юности ей пришлось пережить смерть лучшей подруги, а также парня. После этих трагических событий она стала на "скользкую дорогу" и подсела на наркотики, но, к счастью, смогла избавиться от этой зависимости. С 18 лет блондинка начала заниматься бодибилдингом, а в 28 пошла на бокс.

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Красотка на любительском уровне одержала 26 побед, проиграв всего четыре. На профиуровне Эбани выиграла все 5 своих боев. В это сложно поверить, но Бриджес имеет две научные степени: бакалавр математики, и магистр в педагогике. Параллельно с карьерой в спорте она преподает математику в школе.

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Автор: Будрин Артем