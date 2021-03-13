Эбани Бриджес / фото facebook.Ebanie-Blonde

Известная австралийская боксерша Эбани Бриджес, более известная прозвищем "Блондинка-Бомбардировщик", появилась на взвешивании в кружевном нижнем белье. 

Заметим, что ее оппонентка Кэрол Эрл из Новой Зеландии и является мусульманкой по вероисповеданию, поэтому она была одета в сдержанный закрытый спортивный хиджаб. Резкий контраст повеселил болельщиков в Twitter.

фото twitter.EbanieBridges
фото twitter.EbanieBridges

А вот так состоялась процедура взвешивания.

В ринг спортсменки выйдут 13 марта. Интересным фактом является то, что Бриджес также была учительницей математики в школе перед стартом своей карьеры в профи-боксе.

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Автор: Будрин Артем