Соперницы устроили яркую дуэль взглядов.

Известная австралийская боксерша Эбани Бриджес, более известная прозвищем "Блондинка-Бомбардировщик", появилась на взвешивании в кружевном нижнем белье.

Заметим, что ее оппонентка Кэрол Эрл из Новой Зеландии и является мусульманкой по вероисповеданию, поэтому она была одета в сдержанный закрытый спортивный хиджаб. Резкий контраст повеселил болельщиков в Twitter.

А вот так состоялась процедура взвешивания.

Full Weigh-in video. She was 1.5kg over 3.4lb so of course in respect of her religion we had to take the scales in the bathroom and get all her clothes off and she was on weight



WE HAVE A FIGHT! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IMpXPLylsE — Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) March 12, 2021

В ринг спортсменки выйдут 13 марта. Интересным фактом является то, что Бриджес также была учительницей математики в школе перед стартом своей карьеры в профи-боксе.

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Автор: Будрин Артем