Бывший боец UFC, ирландец российского происхождения Артем Лобов принял вызов украинского боксера Дениса Беринчика.
После своей победы в ринге Беринчик предложил Лобову устроить кулачный бой.
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Боец по прозвищу "Русский молот" ответил украинцу в Instagram:
"Давай. Снимай подушки с рук, устроим настоящий махач", - написал Лобов.
Также он выложил видео, на котором Беринчик бросает ему вызов, и написал: "Вызов принят".
Отметим, что Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. В смешанных единоборствах он выиграл три раза при пяти поражениях.
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