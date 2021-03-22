Артем Лобов ответил Денису Беринчику.

Бывший боец UFC, ирландец российского происхождения Артем Лобов принял вызов украинского боксера Дениса Беринчика.

После своей победы в ринге Беринчик предложил Лобову устроить кулачный бой.

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Боец по прозвищу "Русский молот" ответил украинцу в Instagram:

"Давай. Снимай подушки с рук, устроим настоящий махач", - написал Лобов.

Также он выложил видео, на котором Беринчик бросает ему вызов, и написал: "Вызов принят".

Отметим, что Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. В смешанных единоборствах он выиграл три раза при пяти поражениях.

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Автор: Антон Дударь