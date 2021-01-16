Поединок между двумя братьями во время их карьеры так и не состоялся.

Семь британских экс-чемпионов мира по боксу высказали свое мнение о том, кто стал бы победителем боя между Виталием и Владимиром Кличко, если бы такой поединок состоялся.

Такой опрос провела телекомпания "BT Sports", передает "Братство Кличко".

По итогам опроса с большим перевесом победу одержал Виталий Кличко. За него свои голоса отдали шесть экс-чемпионов, тогда как за Владимира - только один.

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За победу нынешнего мэра Киева проголосовали Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фрэмптон. А Владимиру победу отдал только Рикки Хаттон.

"Я выбрал бы Виталия. Просто потому, что у него был лучше подбородок", - отметил Кальзаге. "Виталий был храбрее и агрессивнее", - считает Хан. А экс-чемпион мира в среднем и полусреднем весах Вудхолл подчеркнул: "Виталий был более опасным в ринге. Владимир больше заботился о своей безопасности".

Братья Кличко: карьера и достижения

Виталий Кличко боксировал на профи-ринге с 1998 по 2012 годы (с перерывом на четыре года в 2004-2008 годах). Он становился чемпионом мира по версиям WBO (1999-2000) и WBC (2004-2005, 2008-2013). В его активе 45 побед и 2 поражения.

Виталий владеет титулами "почетного" и "вечного" чемпиона WBC. Также он первым из украинских боксеров был введен в Международный зал славы бокса.

Владимир Кличко на профи-ринге в период с 1996 по 2017 годы провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях. Он становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю. Недавно он также был включен в Международный зал славы.

Братья Кличко не могли выйти на ринг друг против друга, так как дали такое обещание своей матери

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Автор: Антон Дударь