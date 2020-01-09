"Г*ндоны по жизни": известный комментатор оскорбительно высказался о Ломаченко, Усике и Беленюке

Роберто Моралес считает, что 95% спортсменов - "гомо советикусы".

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес высказал свое мнение об украинских спортсменах после того, как боксер Василий Ломаченко опубликовал пост о вере и российском спецназе.

В частности, Моралес оскорбил спортсменов, назвав "г*ндонами" Ломаченко и борца Жана Беленюка, а боксера Александра Усика - "лохом".

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"Величие и грязь. Сейчас вновь актуальной стала тема выдающихся спортсменов и г*ндонов по жизни. Ломаченко уникум как спортсмен, с уникальным тренером-отцом. Бог в своем мире, кстати, пока не полностью признан как Бог. Но и г*ндон как человек из Украины.

Так бывает, зачастую, ибо 95% спортсменов - гомосоветикусы. Величие рядом с гадостью. Мы с этим живем, так как Усик на этом фоне просто лох, другие представители боксерской братии еще хуже. Самый худший же Жанчик Беленюк, он г*ндон абсолютный. Быть военнослужащим ВСУ и хейтить свою службу - это дно, так он конченное дно не из-за цвета кожи, а из-за своей позиции", - написал Моралес в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик назвал митрополита Онуфрия "абсолютным чемпионом".