"Номер один": Усик назвал митрополита Онуфрия "абсолютным чемпионом" (видео)

Украинский боксер высказал свое мнение о главе бывшей УПЦ МП.

Украинский боксер Александр Усик поделился впечатлениями от общения с предстоятелем бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

Об этом Усик сказал в интервью YouTube-каналу "Витражи: о вере в красках".

"Он абсолютный чемпион мира в своем деле. Это номер один вне зависимости от весовой категории, если говорить по боксерским меркам. Он для меня является таким человеком. Я с ним много раз общался, общался один на один, и мне очень симпатична его духовная сила. Думаю, физически он тоже достаточно сильный", - сказал Усик.

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Украинский боксер также вспомнил свою первую встречу с митрополитом:

"Когда я в первый раз с ним встретился и мы вели диалог, мы стали все чуть-чуть политизированы. У меня, понятно, проскакивала речь о политике. Просто я хотел для себя понять, как человек ответит на эти вопросы. Меня поразили его ответы, которые были настолько развернутыми, но там не было осуждения, какой-то точки зрения, которая должна быть. Он так доходчиво все объяснил, что я когда вышел, думаю: "Господи, дай, чтоб оно в голове правильно уложилось".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик снялся в новогоднем вечернем квартале.