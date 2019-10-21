Отец и тренер Ломаченко получил специальный пояс WBC за вклад в развитие бокса (видео)

Награду специалисту вручал его сын и воспитанник Александр Усик.

Тренер и отец чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC) за вклад в развитие бокса.

Об этом сообщила журналиста Эрика Монтойя в Twitter.

Украинский тренер вместе с сыном Василием и своим воспитанником Александром Усиком посетил 57-й конгресс WBC в Канкуне, где ему и был вручен особенный пояс.

El momento en que @VasylLomachenko y @usykaa entregan a Papá Lomachenko un reconocimiento por su gran trabajo con el boxeo 🇺🇦 #wbccancun57pic.twitter.com/R0PamWERH3 — Erika Montoya (@LaKiks) 21 октября 2019 г.

Стоит отметить, что своего сына Василия Ломаченко-старший тренирует всю карьеру, тогда как Усик на профессиональном уровне стал его подопечным перед боем с Муратом Гассиевым в 2018-м году.

В феврале следующего года на Миланском кинофестивале спортивных фильмов будет представлен документальный фильм под названием "Папаченко", который посвящен Анатолию Ломаченко.

УНИАН ранее сообщал, что легендарный американский боксер обвинен в сексуальном насилии.