Легендарный американский боксер обвинен в сексуальном насилии
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя получил обвинение в сексуальном насилии.
Об этом сообщил портал TMZ.
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По информации источника, женщина, использовав псевдоним "Джейн Доу" для защиты своей личности, подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.
В иске она рассказала, что познакомилась с бывшим боксером в 2016 году, после чего состояла с ним в интимных отношениях по обоюдному согласию.
Инцидент произошел в ноябре 2017 года, когда Де Ла Хойя пригласил ее в свой новый дом в Пасадене, а затем в пьяном состоянии изнасиловал кулаком. Позже врач диагностировал у нее посттравматическое стрессовое расстройство.
Женщина требует неуказанную финансовую компенсацию за сексуальное и гендерное насилие, а также психологическую травму.
УНИАН ранее сообщал, что американский боксер умер через четыре дня после нокаута.