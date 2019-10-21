Легендарный американский боксер обвинен в сексуальном насилии

Оскар Де Ла Хойя травмировал собственную девушку.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя получил обвинение в сексуальном насилии.

Об этом сообщил портал TMZ.

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По информации источника, женщина, использовав псевдоним "Джейн Доу" для защиты своей личности, подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.

В иске она рассказала, что познакомилась с бывшим боксером в 2016 году, после чего состояла с ним в интимных отношениях по обоюдному согласию.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года, когда Де Ла Хойя пригласил ее в свой новый дом в Пасадене, а затем в пьяном состоянии изнасиловал кулаком. Позже врач диагностировал у нее посттравматическое стрессовое расстройство.

Женщина требует неуказанную финансовую компенсацию за сексуальное и гендерное насилие, а также психологическую травму.

УНИАН ранее сообщал, что американский боксер умер через четыре дня после нокаута.