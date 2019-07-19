Усик - Такам: названа возможная дата боя

Украинский боксер может провести поединок в андеркарте боя Геннадия Головкина.

Британский промоутер Эдди Хирн назвал предполагаемую дату дебютного боя украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Как передает boxingnews24.com, Хирн заявил, что бой Усика может пройти 14 сентября. В этот день стриминговая платформа DAZN хотела организовать вечер бокса с участием мексиканского чемпиона Сауля Альвареса, однако ему не смогли найти соперника, после чего он отложил выход на ринг.

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"Я бы хотел использовать эту дату для Геннадия Головкина, а также, вероятно, для Александра Усика и Дэвида Хэйни. Это было бы большое шоу", - сказал Хирн.

Отметим, что Головкин может провести бой за пояс IBF против мексиканца Хайме Мунгии или украинца Сергея Деревянченко.

Ранее Хирн заявил, что соперником Усика в следующем поединке будет камерунец Карлос Такам.

Напомним, бой Усик - Такам должен был состояться еще в мае, но был перенесен из-за травмы украинца.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик показал, как тренируется на свежем воздухе.