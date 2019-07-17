"На свежем воздухе": Усик показал, как тренируется в Крыму (видео)

Украинский боксер готовится к дебюту в супертяжелой весовой категории.

Украинец Александр Усик показал, как тренируется в Крыму перед дебютным боем в супертяжелом весе.

В Instagram-аккаунте lomus_official был опубликован видеофрагмент тренировки Усика в горах.

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"Вот это называется тренировка на свежем воздухе", - говорится в подписи к видео.

Фанаты бокса в комментариях обратили внимание на то, что Усик, набрав вес, потерял в скорости:

Крымская земля Сане в помощь", "Саня, ты очень замедлился", "Ноги еле переставляешь, срочно худей", "Вы тут уже неделю талдычите, что он не в форме! Так он ведь только неделю тренируется после травмы".

Напомним, осенью Усик дебютирует в супертяжелом весе. Соперником украинца будет Карлос Такам. Поединок должен был состояться еще в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.

УНИАН ранее также сообщал о том, что британский боксер назвал Усика "особенным боксером".