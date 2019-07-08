Промоутер назвал следующего соперника Усика

Украинец все-таки должен встретиться с Карлосом Такамом.

Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом дивизионе против камерунца Карлоса Такама.

Об этом в комментарии TalkSPORT сообщил Эдди Хирн, который является промоутером Усика.

Хирн поставил бой Усик - Такам на первое место в списке событий, которые он намерен организовать в этом году.

При этом дата и место проведения поединка пока не уточняются. Ранее сообщалось, что Александр должен вернуться на ринг в сентябре.

Ожидается, что Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе, после чего встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

УНИАН также сообщал о том, что в следующем году Усик может провести бой на "Олимпийском".