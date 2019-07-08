Промоутер назвал следующего соперника Усика
11:04, 08 июля 2019Бокс
555 0
Украинец все-таки должен встретиться с Карлосом Такамом.
Александр Усик / REUTERS
Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом дивизионе против камерунца Карлоса Такама.
Об этом в комментарии TalkSPORT сообщил Эдди Хирн, который является промоутером Усика.
Хирн поставил бой Усик - Такам на первое место в списке событий, которые он намерен организовать в этом году.
При этом дата и место проведения поединка пока не уточняются. Ранее сообщалось, что Александр должен вернуться на ринг в сентябре.
Ожидается, что Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе, после чего встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
УНИАН также сообщал о том, что в следующем году Усик может провести бой на "Олимпийском".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter