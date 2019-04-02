20 апреля Беринчик может провести свой последний бой в Украине

Денисом заинтересовалась американская промоутерская компания.

Поединок украинского боксера Дениса Беринчика с японцем Нихито Аракава, который состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта, может стать последним боем в Украине для обладателя титула WBO International.

По информации Sport Arena, Денисом заинтересовалась американская промоутерская компания, которая предложила К2 стать сопромоутерами Беринчика. В случае заключения договоренностей между компаниями и самим боксером, следующие бои украинец будет проводить уже в США.

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Сопромоушин – обычная практика в профессиональном боксе. В прошлом году промоутерская компания братьев Кличко К2 договорилась с британским промоутером Эдди Хирном о сопромоушине абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика. И во многом именно это решение предопределило бой украинца в Манчестере с британцем Тони Беллью осенью прошлого года.

По данным СМИ, решение о сопромоушине будет принято после боя Беринчика 20 апреля, на котором будут присутствовать наблюдатели от американской компании.

Денис Беринчик выиграл все 10 своих боев на профи-ринге (из них 7 – нокаутом), а Аракава добыл 32 победы (18 – нокаутом), 2 раза проиграл и еще 6 раз его бои заканчивались ничьими.