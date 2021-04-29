Мужчина разослал письма в государственные органы, где сообщал о своем "назначении".

На Николаевщине разоблачен местный житель, который присвоил полномочия председателя Покровского сельского совета.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Отмечается, что на Николаевщине разоблачили деятельность незаконного органа местного самоуправления в рамках расследования уголовного производства по факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица (ч. 1 ст. 353 УК Украины).

По данным следствия, 27 сентября 2020 года житель села Покровка Вознесенского района самовольно объявил себя новым Покровским сельским головой.

"Для этого он приобрел печать с надписью «Покровский сельский совет» и направил письма в государственные органы, в частности Веселиновскую поселковую территориальную избирательную комиссию, с сообщением о прекращении полномочий действующего Покровского сельского головы, и объявил себя новым сельским головой», - отмечается в сообщении.

В ходе санкционированного судом обыска по месту жительства «сельского головы» печать была изъята.

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Автор: Светлана Макринская