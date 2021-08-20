Нана Черная

В преддверии юбилея независимости Украины – 30-летия новой истории нашей страны – СМИ публикуют массу опросов и рейтинговых оценок происходящего. Иногда такая информация бывает особо интересна.

Например, по данным Госстата, средняя "номинальная" заработная плата у нас выросла более чем на 23% - до 14 тысяч 313 гривен. Ура! В Кабмине сразу заявили, что этот показатель достиг рекорда и правительство сделает все, чтобы он был на европейском уровне. Премьер-министр Денис Шмыгаль подсчитал, что средняя зарплата уже превысила 500 долларов: "Это рекордный уровень за все время, но точно не та грань, которую мы стремимся достичь… Ради этого мы все упорно работаем".

Хотя при этом он забыл добавить, что инфляция в Украине тоже растет и уже достигла двухзначного показателя. То есть, уровень платежеспособности падает. Ну, это так – мелочь.

Еще про "мелочь" можно судить и по другой официальной статистике. В противовес заявлениям премьера об улучшении жизни украинцев, задолженность по зарплате в Украине достигла рекордных 3,6 млрд гривен.

Или результат еще одного из опросов: треть украинцев хотела бы работать за границей. Как же так? Власти заверяют, что все идет к лучшему, а украинцы из страны уезжают? По данным вышеупомянутого исследования, основными причинами, почему хотят работать за рубежом, респонденты выбрали более высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации.

И еще одна неутешительная для Украины статистика, на сей раз - от Международной организации труда. В своем отчете, который вышел аккурат к нынешнему юбилею нашей страны, в МОТ отметили: "В связи с отсутствием настоящей пенсионной реформы, через 30 лет 60% пожилых украинцев не будут иметь государственных пенсий". Причина банальная – уже сейчас взносы в государственную пенсионную систему платят только 36% населения трудоспособного возраста. А часть из них, вполне вероятно, если судить по вышеупомянутым цифрам, не против уехать. Как следствие – взносов мало, а будет – еще меньше.

В Кабмине, похоже, это начинают понимать и, как выход, предлагают внедрить в стране "обязательную" накопительную систему. Эксперимент начнется с 2023 года, с бюджетников.

Выйдет ли что-то из этого? Может, и выйдет. Но это не спасет нынешних пенсионеров. Мой муж – ликвидатор Чернобыльской катастрофы – получает 2500 гривен пенсии. Заработал! Но ему еще повезло. Ведь в Украине более четырех миллионов человек получают пенсию до 2 тысяч гривен…

Ко всем этим проблемам можно добавить еще коронакризис и военную ситуацию, но очень хочется верить, что украинцы все-таки узнают, что такое жить лучше.