Глава государства подчеркнул, что со стороны Украины есть полная готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что евроинтеграция нашей страны произойдет и это абсолютно достижимая цель.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении, информируя о событиях сегодняшнего дня. По его словам, он обсудил с членами парламента и правительства следующие шаги по приближению к Евросоюзу. Они касаются законодательства и реализации принятых изменений.

"Евроинтеграция. Провел совещание с чиновниками, с представителями Верховной Рады относительно некоторых наших шагов по приближению к Евросоюзу, законодательных шагов, реализации принятых изменений. Цель нашего государства - абсолютно достижима. Украина будет интегрированной со всеми институтами и практиками Евросоюза, приобретет полноправное членство", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что со стороны Украины есть полная готовность.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, а 23 июня наша страна получила статус кандидата на членство в ЕС.

12 апреля 2023 года состоялось первое в истории совместное межкомитетское заседание Европейского парламента и Верховной Рады Украины. Глава Европарламента Роберта Мецола выразила надежду, что до конца этого года начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как ожидается, страны Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступление Украины и Молдовы к евросообществу уже в этом году-на зимнем саммите.

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