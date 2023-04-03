ЕК сейчас планирует рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Европейская комиссия собирается в мае предоставить обновленную информацию о статусе вступления в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк Twitter. По его информации, Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

"Европейская комиссия собирается предоставить обновленную информацию о статусе Украины, Молдовы и Грузии в ЕС в мае. Надлежащий отчет о расширении ожидается в октябре, поэтому осталось 6 месяцев, но рабочее предположение уже сейчас: рекомендация начать переговоры о присоединении Украины и Молдовы и статус кандидата для Грузии", - отметил журналист.

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Вступление Украины в ЕС

После полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский подал заявку на получение статуса кандидата в ЕС.

11 февраля глава государства заявил, что Украина можем быть в Евросоюзе через два года, а к НАТО может присоединиться после победы над агрессором.

В феврале 2023 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила о выполнение Украиной 72% обязательств по вступлению в ЕС.

Страны Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступление Украины и Молдовы к евросообществу уже в этом году-на зимнем саммите.

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