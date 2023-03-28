Больше ясности будет после публикации отчета о прогрессе Украины в вопросе евроинтеграции.

Страны Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступление Украины и Молдовы к евросообществу уже в этом году - на зимнем саммите.

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время его визита в Молдову. Там он встретился с президентом страны и объявил о выделении около миллиарда евро помощи. Они пойдут на поддержание стабильности Молдовы.

По словам Мишеля, Европейская комиссия в ближайшее время должна опубликовать отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции. Тогда станет понятно, когда могут начаться переговоры о вступлении стран-кандидаток в ЕС.

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"На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (Украиной, Молдовой и Грузией, - УНИАН) об их приеме в ЕС. Вероятно, вопрос о начале переговоров о приеме Молдовы и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре", - заявил Мишель.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года, на четвертый день полномасштабного вторжения РФ президент Владимир Зеленский подал заявку на получение статуса кандидата в ЕС для Украины .

23 июня Евросовет официально предоставила статус кандидата на членство в Евросоюзе Украине и Молдове.

В феврале 2023 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объявила о выполнение Украиной 72% обязательств по вступлению в ЕС.

Тогда же Зеленский заявил, что Украина может войти в Евросоюза через два года.

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