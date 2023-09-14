На следующей неделе в Нью-Йорке стартует очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично появиться на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН, которая стартует на следующей неделе. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в украинской власти.

Визит, который издание предлагает называть "специальной дипломатической операцией", призван "использовать очарование" украинского президента во встречах один на один, чтобы убедить руководителей ряда стран, которые до сих пор колеблются, какую из сторон войны поддержать. Кроме того, Зеленский планирует произнести речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что основную проблему составляют большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые не хотят портить отношения ни с кем среди великих держав мира, боясь навредить собственным национальным интересам. Даже те из них, кто на словах осудили российское вторжение, так и не предприняли значимых экономических и дипломатических шагов в поддержку своих слов. Именно они обеспечивают Москву потоками денег.

Видео дня

"Чтобы обеспечить всеобъемлющий, долговременный мир, нам нужна больше, чем политическая поддержка Запада. Мы должны привлечь много стран, в том числе с Глобального Юга, потому что их голоса имеют значение", – сказал неназванный чиновник, с которым говорили журналисты.

В прошлом году Зеленский записал видеообращение, которое – беспрецедентный случай для ООН - позволили показать на Генассамблее. Поскольку война затянулась и напрягла мировую экономику, Зеленский считает необходимым лично появиться в Нью-Йорке.

Одна из главных задач этой поездки – лично презентовать мировым лидерам украинский мирный план, состоящий из 10 пунктов.

"Не обязательно, чтобы страны одобрили все 10 пунктов плана. Они могут выбрать различные моменты, которые им удобны, и объединить усилия, чтобы продвигать и внедрять их", – сказал собеседник агентства.

Вторая важная задача - это поиск новых механизмов для экспорта украинского зерна после закрытия Черноморского зернового коридора. В частности Зеленский надеется убедить страны Глобального Юга давить на Кремль, чтобы тот прекратил свои агрессивные действия в Черном море, которые повлекли скачок цен на продовольствие в мире.

Также источники сообщают, что во время нынешней Генассамблеи состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теме Украины, на которое пригласят Зеленского. Однако это еще не согласовано.

ООН предлагает России "золотые условия"

Как писал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет тайные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкций с России в обмен на возобновление работы зернового соглашения. Журналисты получили секретное письмо Гутерриша Лаврову от 28 августа, в котором тот предлагает "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и РФ".

Комментируя эту информацию, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ООН "промоутером войны", который дает "отмашку" России на дальнейшее продолжение военных действий. По его словам, генсек ООН "открыто предлагает миру стать на колени перед Россией".

Вас также могут заинтересовать новости: