Россия, опасаясь потерять нефтяные коридоры, давит на ООН, подчеркнули в ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, прокомментировал информацию западных СМИ о "тайном предложении" генсека ООН Антониу Гутерриша, которое тот сделал Кремлю насчет зерновой сделки.

По мнению Подоляка, ООН выступает промоутером войны, давая "отмашку" России на дальнейшее продолжение военных действий. Также разрешает внеочередные заседания по Украине, чтобы Кремль мог обвинить Украину в том, что делает сам, а также отказывается приостановить членство РФ в ООН за ряд серьезных нарушений.

Также Подоляк прокомментировал личную инициативу генсека Организации, который, по данным западных СМИ, ведет "тайные переговоры" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкций с России в обмен на возобновление работы зернового соглашения.

"Он отрыто предлагает миру стать на колени перед Россией", - подчеркнул Подоляк.

В частности, предлагает ввести "Российский сельскохозяйственный банк" обратно в глобальную финансовую систему SWIFT, отменить все санкционные ограничения - поставки сельскохозяйственной техники, которая в определенном объеме может использоваться для воспроизводства военной техники. Также открыть для российской продукции порты европейских стран, обеспечить для России оптимальное страхование рисков (страхование судов), снять заморозки с активов и пр.

"Это предложение максимально унизительно и оскорбительно для глобального миропорядка. То есть, оно, по сути, обнуляет ООН. Хотя организация никуда не исчезнет, а будет продолжать функции промоутера войны на стороне РФ", - сказал Подоляк.

По его словам, "золотые условия", предложенные Кремлю, обнуляют многие договоренности, которые должны были бы продолжать оказывать существенное давление на Россию. Однако предложение генсека ООН наоборот - открывают все "калитки" для РФ.

"Россия понимает, что еще немножко поднажмет - убьет несколько десятков, несколько сотен граждан Украины и дожмет такого, как Гутерриш. И мировое сообщество станет на колени перед Россией. И, соответственно, мы получим выход России из этой войны максимально без категорических потерь. То есть, она не будет отвечать за массовые убийства, насилие, похищение детей, нарушения международного права, разрушение гражданской инфраструктуры по всей Украине", - сказал Подоляк.

Он считает, что Гутерриш по "зеленой дорожке" пытается вытянуть Россию из финала войны, который плохо складывается для нее. При этом, Кремль, понимая, что имеет дело с трусливыми людьми, будет еще больше повышать ставку.

Советник главы ОПУ подчеркивает: РФ не просто вышла из зернового соглашения, а демонстративно уничтожает инфраструктуру Украины. По словам Подоляка, РФ, во-первых, в лице Украины уничтожает конкурента на мировом рынке.

"Во-вторых, хочет уничтожить нашу отрасль - одну из ключевых экспортно-ориентированных отраслей, которая дает нам большой доход в госбюджет. Третье - она хочет заместить Украину, то есть, устранить конкурента, выйти со своим продуктом, но при этом цена должна будет подняться и, таким образом, РФ будет компенсировать себе убытки на других отраслевых рынках. Четвертое - она уничтожает сельскохозяйственные регионы - Николаевский, Херсонский, Одесский, Запорожский… Уничтожает транспортно-логистическую инфраструктуру, элеваторы, порты", - акцентирует Подоляк.

Кроме того, Россия показывает, что тотально контролирует акваторию Черного моря, препятствуя функционированию любого бизнеса без своего участия.

"То есть, Россия хочет не просто отмены санкций, а передела отраслевого рынка. И прикрываясь этими предложениями ООН, она будет это продолжать делать", - уверен советник.

При этом, Украина показывает, что может работать через дунайские порты, через Хорватию, Румынию и сама сопровождать суда до Турции. Более того, может воевать за доминирование в акватории Черного моря, используя морские дроны.

"И сейчас РФ настаивает на запрете для Украины атаковать что-либо в Черном море. Потому что это может сказаться, в том числе на транспортировке ее нефти… Это скажется на ее доходах... По существу, опасаясь утратить нефтяные коридоры, РФ давит на ООН", - отмечает Подоляк.

По его мнению, война, которую Кремль развязал против Украины, как лакмус, показывает, кто есть кто. Советник считает, что сейчас ООН не выполняет функции международной платформы, где можно решать кризисные ситуации, существует "пиар-агентство" по рекламированию войны на стороне РФ. Однако, в любом случае, Украина будет использовать все возможности, включая свое присутствие в ООН, для того, чтобы донести миру информацию о том, что происходит на территории нашей страны, и свое отношение к войне.

Важные новости во время войны в Украине - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, по данным Bild, Антониу Гутерриш ведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкции с России в обмен на возобновление работы зернового соглашения.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что дипломатия с российским диктатором Владимиром Путиным - это ошибка, поскольку лидер россиян договаривается только сам с собой.

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