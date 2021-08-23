Участие в мероприятии приняли ряд народных депутатов.

У центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие, в частности представители духовенства и ряд народных депутатов Украины текущего и предыдущих созывов, в том числе и председатель парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Поднятие сине-желтого флага произошло под звуки гимна Украины.

Предполагается, что Национальная гвардия до 18:00 будет нести почетный караул у здания парламента.

Напомним, что сегодня в Украине празднуют День Государственного флага. По случаю праздника в Киеве и других городах Украины запланирован ряд торжественных мероприятий.

Как ранее сообщал УНИАН, движение транспорта по центральным улицам Киева 23 августа ограничат в связи с мероприятиями по случаю Дня Государственного флага. Свои маршруты изменит общественный транспорт. Также в День Государственного Флага закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота" со стороны улицы Владимирской.

Автор: Таня Поляковская