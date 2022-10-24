Закон предусматривает оповещение путем вручения повестки, но конкретное место ее вручения не указывается.

В Украине не существует запретов относительно мест вручения повесток. Именно поэтому их могут вручать в развлекательных центрах, ресторанах и на улице во время действия комендантского часа.

Об этом в интервью ТСН рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата), полковник Юрий Максимов.

Он подтвердил, что иногда его коллеги проводят так называемые рейды, во время которых раздают повестки нарушителям комендантского часа.

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"Я объясню для чего они проводятся. Это совместные действия полиции с подразделениями охраны наших центров комплектования с целью соблюдения гражданами требований комендантского часа. Когда состоялся первый рейд, мы поняли, что есть много граждан, которые нарушают не только требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности. Например, оказывались граждане, которые не состояли на воинском учете, не появлялись в военкоматы после оповещения. Возможность быстро узнать информацию о конкретном человеке есть", - отметил он.

При этом полковник подчеркнул, что вручение повесток может происходить не только по месту жительства военнообязанных, но и в других местах, в частности в магазинах, торговых центрах, на блокпостах. Такие действия военных комиссаров вполне законны.

"Нет запретов относительно места вручения повесток. Ни одной. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Закон говорит об оповещении путем вручения повестки. Все", - отметил Максимов.

За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

Военком также объяснил, могут ли мобилизовать телефонным звонком. По его словам, допускается оповещение по телефону, но сам призыв – это юридическая процедура.

"Это решение начальника ТЦК, которое оформляется соответствующим приказом. То есть медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор и призыв", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

РФ без объявления войны рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. В тот же день в нашей стране была объявлена мобилизация. Российские власти рассчитывали за несколько дней разобраться с Украиной, но получили достойный отпор ВСУ.

По словам начальника управления персонала штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

В Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет станет основанием для освобождения от службы.

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