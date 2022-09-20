За принятие соответствующего законопроекта проголосовал 331 народный избранник.

Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет станет основанием для освобождения от службы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram- канале.

По его словам, за принятие соответствующего законопроекта №7678 в целом проголосовал 331 народный избранник.

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Соответствующим законопроектом предусмотрено внесение изменений в закон Украины" О воинской обязанности и военной службе " дополнительных оснований увольнения с военной службы во время военного положения.

В частности, предлагается отнести к таким основаниям наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Как известно, мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. Она распространяется на мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

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