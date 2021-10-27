По словам инициатора законопроекта, народного депутата и главы Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елены Шуляк, он предусматривает новые возможности для местного самоуправления.

Новые принципы работы в области градостроительства, основанные на принципах прозрачности, помогут очистить отрасль от коррупции и повысят ее эффективность.

Соответствующий законопроект №5655 Верховная Рада готовится принять уже в этом году.

Об этом шла речь на пресс-конференции "Экватор реформы градостроительства: актуальная ситуация и перспективы. Рассмотрение законопроекта №5655", в которой приняли участие представители Министерства цифровой трансформации, Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции, Министерства общин и территорий и народные депутаты.

По словам инициатора законопроекта, народного депутата и главы Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елены Шуляк, он предусматривает новые возможности для местного самоуправления:

"Мы вводим для них возможность заходить на площадки нечестных застройщиков и даже сносить незаконные застройки без суда".

По данным Минцифры, коррупционная составляющая на строительном рынке ежегодно наносит государству ущерб минимум на 3 млрд гривен. Для преодоления этого явления ликвидировали ГАСИ и создали новый орган – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

Принятие закона о реформе градостроительства станет еще одним ударом по коррупции. Он предлагает проводить государственную регистрацию прав на выполнение подготовительных и строительных работ исключительно через электронную систему. Для заказчиков предусмотрено, что подать на регистрацию прав можно будет только когда все необходимые разрешения и документы уже занесены в е-систему или соответствующие реестры.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что сегодня государство является крупнейшим заказчиком в инфраструктурной отрасли. Поэтому важно все механизмы сделать максимально прозрачными, а результат – качественным.

"Есть экс-коллеги, которые выступают против законопроекта №5655, но этот документ имеет очень большую поддержку. Знаем, что все неточности будут исправлены, поэтому поддерживаем авторов и хотим наконец-то работать по новым правилам", - отметил он.

Напомним, законопроект №5655 был принят Верховной Радой в первом чтении 1 июля 2021 года. Планируется, что профильный комитет 17 ноября рассмотрит проект, и в ноябре-декабре он будет принят парламентом в целом как закон.

Автор: Иван Бойко